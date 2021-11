In occasione del compleanno di Alexa, il 6 novembre scorso, gli sviluppatori hanno nascosto un piccolo regalo per gli utenti, in cambio di una frase di auguri da dedicare alla festeggiata. Se venivano pronunciate le parole "Tanti auguri” o “Buon compleanno”, Alexa ringraziava a modo suo, regalando all'utente 4 mesi di musica gratis.

