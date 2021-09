Giovedì 23 Settembre 2021, 14:08

Debutta lo sportello on line dell'Agenzia delle entrate-Riscossione: cosa cambia per l'utente? Si potrà ricevere tutta l'assistenza in videochiamata. Si dialoga con operatore direttamente dal pc, smartphone e tablet e senza necessità di spostamenti. Si devono tenere a portata di mano le credenziali SPID e CIE.