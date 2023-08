Taglio del nastro per la nuova sede dei vigili del fuoco di Amelia

Con la costruzione della nuova autorimessa per il ricovero dei mezzi di soccorso si sono conclusi i lavori di adeguamento dell’immobile che ospita la sede del distaccamento di Amelia dei vigili del fuoco. Vi operano 28 unità distribuite sui quattro turni ed è al servizio di 9 comuni: Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio e Penna in Teverina nonché parte dei comuni di Narni e Montecastrilli. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza, tra gli altri, del comandante dei vigili del fuoco di Terni Paolo Nicolucci, del sottosegretario agli interni Emanuele Prisco e del capo dipartimento del corpo nazionale Laura Lega. I loro interventi nel video di Claudia Sensi.