Tagliacozzo, branco di lupi si avvicina alle case

Un branco di lupi è stato avvistato ieri, 9 gennaio, nella frazione di Sfratati, vicino Villa San Sebastiano e il Santuario della Madonna dell'Oriente di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila. Girato da un automobilista, il video dei 15 lupi che si spostano veloci tra la neve e attraversano la strada a pochi metri dall'auto, ha fatto in breve il giro dei social postato e ripostato su gruppi WhatsApp e Facebook della Marsica. Lupi giungi a valle a causa del freddo e della neve, alla ricerca di cibo. Nella zona ci sono stalle di animali d'allevamento che spesso vengono prese di mira. «La notte, non di rado, li sentiamo ululare» dice un residente.