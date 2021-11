(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2021 "Più sicurezza vuol dire più libertà. Il Governo ha fatto la scelta giusta. Queste decisioni ci consentono di non essere nella situazione tragica che cè ad esempio in Germania e in Austria. Dobbiamo mantenere serietà e rigore" così il segretario del Pd Enrico Letta a margine della presentazione del libro del governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini al Tempio di Adriano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev