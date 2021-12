Stelle cadenti invernali, lo spettacolo imperdibile tra pochi giorni (ecco quali)

L'ultimo mese del 2021 ha in serbo per noi uno spettacolo imperdibile, anzi più di uno. Oltre alla quarta eclissi solare di quest'anno, prepariamoci alle stelle cadenti invernali. Le date da segnare nel calendario sono più di una. La prima è il 14 Dicembre: in questa occasione lo sciame delle Geminidi, le stelle cadenti invernali, sarà infatti più intenso. Sono considerate le meteore più spettacolari dell'inverno e sono chiamate così dalla costellazione dei Gemelli. Queste meteore sembrano infatti emergere proprio da questa costellazione. Diversamente dal solito, e questa è una rarità, non sono legate ad una cometa ma bensì ad un asteroide: 3200 Phaethon.

