Stariship, il lancio e l'esplosione della nave spaziale di SpaceX

(Agenzia Vista) Usa, 20 aprile 2023 Ecco il momento in cui viene fatta esplodere Starship, nave della SpaceX destinata ai futuri viaggi verso Marte. Starship è stata fatta esplodere in volo per motivi di sicurezza. Il lancio a Boca Chica, in Texas. / Twitter Space X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev