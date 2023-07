Wimbledon, Berrettini cerca il pass per gli ottavi di finale

Matteo Berrettini cerca il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano, finalista due anni fa nello Slam londinese e che ieri ha liquidato senza problemi l'australiano De Minaur, scende in campo nel pomeriggio contro il tedesco Alex Zverev, che ieri ha sofferto più del previsto prima di superare, in quattro set, il giapponese Watanuki. Tra gli altri match odierni, il numero uno al mondo Carlos Alcaraz sfida il cileno Nicolàs Jarry. Già agli ottavi Jannik Sinner, che ieri ha superato in quattro set il francese Quentin Halys. Nessun problema per Novak Djokovic, che in serata ha liquidato in tre set Stan Wawrinka.