«Come vorrei che la gente mi ricordasse? Non so come. Quando sei uno sportivo la tua vita è sempre divisa: da una parte il pilota, che le persone possono seguire, amare, e dall'altra l'uomo, che conoscono solo le persone più vicine. Vorrei che mi ricordassero come un bravo pilota. La cosa che più mi piace ricordare è che ci siamo divertiti». Sono le parole di Valentino Rossi nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Emilia Romagna di MotoGp. Leggi qui il nostro approfondimento.