La "marea gialla" è pronta al saluto del suo Valentino Rossi. Anche se non terminerà con la premiazione del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna la giornata della MotoGp in programma a Misano Adriatico. A fine gara, infatti, sul circuito romagnolo andrà in scena "Che storia", il saluto e il tributo del pubblico a Valentino Rossi, alla sua ultima gara in Italia prima del ritiro. Leggi anche Valentino Rossi: «A volte sogno il Sic. La quercia? Bellissima idea»