Usa, proposta di matrimonio in campo: tifoso placcato dalla security

Un tifoso dei LA Dodgers ha fatto invasione di campo durante la partita di baseball della sua squadra del cuore per fare la proposta di matrimonio alla fidanzata in tribuna. Il gesto è stato applaudito dai tifosi ma non dalla security che ha "placcato" l'uomo per poi consegnarlo alla polizia. Pare comunque che la donna abbia detto "sì" alla proposta.