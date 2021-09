Djokovic troppo forte, Berrettini battuto in 4 set (ma sarà numero 7 Atp)

(LaPresse) È durato poco più di un set il sogno di Matteo Berrettini di battere Djokovic nei quarti di finale e di continuare l'avventura negli Us Open. Troppo forte il serbo numero 1 al mondo che una volta perso 7-5 il primo parziale, ha travolto l'azzurro imponendosi negli altri set per 6-2 6-2 6-3. Berrettini da lunedì salirà dall'ottava alla settima posizione del ranking Atp. Il prossimo ostacolo per Nole sarà il tedesco Alexander Zverev. Djokovic si trova ora a due vittorie dalla conquista del torneo newyorkese e dal completare un clamoroso Grande Slam, impresa che non è riuscita più a nessuno dopo l'australiano Rod Laver nel 1969.