«Quando sono arrivato in Italia, l’Italia mi ha aperto il cuore. Mi sono sentito uno di voi, sento che l’Italia è la mia seconda patria. Per favore, italiani, vi chiedo di aprire il cuore alla mia gente, aiutare donne e bambini, persone anziane, che hanno tanto bisogno ora del vostro aiuto. So che l’Italia sta aiutando molto e vi ringrazio tanto per tutto il vostro aiuto» – questo l’appello commosso di Andrj Shevchenko ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. www.raiplay.it