Totti: «Se Maldini, Del Piero, Baggio e io siamo fuori dal calcio significherà qualcosa, no?»

EMBED





Francesco Totti, intervistato dal "Corriere della Sera", riflette sul declino del ruolo del numero dieci nel calcio moderno. L'ex capitano della Roma, parlando a Walter Veltroni, sottolinea che il calcio attuale valorizza più il fisico rispetto alla pura tecnica, e che i numeri dieci, una volta fondamentali, sono ora in declino. Poi sulla storia finita con la Roma: «Ho passato trent’anni nella Roma. Ho portato rispetto a tutti, rinunciato ad altri ingaggi senza farlo pesare. Ho detto no al Real e altri perché volevo quella maglia, solo quella maglia giallorossa che è stampata dentro di me. Il modo in cui è finita la mia storia con la Roma, sì, mi è dispiaciuto. La verità è che quando nel calcio non servi più non c’è più rispetto. Se Maldini, Del Piero, Baggio, io siamo fuori dal calcio significherà qualcosa, no?»