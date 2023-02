Tiago Pinto: «Ziyech era tra i giocatori che avrebbero potuto sostituire Zaniolo»

Il gm romanista in conferenza stampa: «La storia dei club le fanno allenatori e giocatori. Non voglio dire che tutti i problemi della Roma sono stati creati da Nicolò. Siamo stati delusi dal suo atteggiamento, ma dopo bisogna andare avanti perché la Roma è più grande di me e di tutti. Su Ziyech dico che è vero che abbiamo parlato con i procuratori e il Chelsea, non era il sostituto principale, ma è una delle ipotesi. Mi dispiace quello che è successo nell’ultimo minuto del mercato, ma quelli che ci hanno beccato all’ultimo minuto alla riunione con i procuratori, hanno avuto ragione».