Tennis, Sinner vomita in un bidone agli Atp di Pechino

Jannick Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo di Pechino dopo aver sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set,in una partita durata 2 ore e 31 minuti. Non è stato un quarto di finale facile per l'azzurro che però ha dimostrato di essere superiore anche alle difficoltà fisiche. Nonostante fosse affetto da un'influenza negli ultimi giorni e dopo aver rimesso in un bidone, a metà del terzo set è riuscito infatti a superare il malessere e a continuare a giocare. La semifinale vedrà nuovamente Jannick Sinner affrontare Carlos Alcaraz domani.