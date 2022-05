Jannik Sinner approda ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia per la prima volta in carriera. Dopo aver superato Martinez e Fognini, sul centrale del Foro Italico il 20enne altoatesino ha battuto il serbo Filip Krajinovic in due set con il punteggio di 6-2, 7-6. Nel prossimo turno Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas, che si è imposto sul russo Khachanov in tre set con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-3. Domani il match con il greco, avanti 3-1 nei precedenti confronti. (LaPresse)