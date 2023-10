Tennis, ecco le quote: Sinner alla ricerca dell'impresa per la finale ATP di Pechino

Il tennista italiano Jannik Sinner si prepara ad affrontare Carlos Alcaraz nelle semifinali del "China Open" a Pechino non senza fatica e dopo aver affrontato un malessere fisico che lo ha messo a dura prova. Alcaraz, dal canto suo, ha sconfitto Casper Ruud. I precedenti tra Sinner e Alcaraz sono equilibrati, con tre vittorie ciascuno. Secondo gli analisti di scommesse di Betflag e Newgioco, Alcaraz è favorito con quote di rispettivamente 1,23 e 1,25, mentre Sinner è considerato meno probabile con quote tra 3,70 e 3,85. Si prevede una partita combattuta, con l'Over 21,5 Game a 1,75 e l'Under a 1,90. Nel set betting, il risultato più probabile è un 2-0 a favore di Alcaraz, con quote di 1,65, mentre per lo stesso esito a favore di Sinner si sale a 7,05.