Tennis Atp Finals, sindaco Torino: «Sinner motivo di orgoglio»

E' tutto pronto per le Atp Finals di tennis che si svolgeranno a Torino dal 12 al 19 novembre. Il torneo ospiterà i migliori otto giocatori della stagione: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune. Tra loro c'è anche l'azzurro Jannik Sinner , numero quattro della classifica mondiale. I protagonisti, però, non saranno solo i tennisti ma anche la città di Torino, arricchita di numerosi eventi per l'occasione. "Abbiamo un'italiano che se la gioca, per noi è grande motivo di orgoglio. Siamo al fianco di Sinner a fare il tifo", ha detto il sindaco Stefano Lo Russo. "Saranno decine di migliaia i turisti stranieri che arriveranno", ha aggiunto il primo cittadino. (LaPresse)