Siviglia-Roma, l'arbitro Taylor spintonato in aeroporto dai tifosi giallorossi: la figlia in lacrime

EMBED





(LaPresse) Urla, insulti e spintoni per l'arbitro Antony Taylor e la sua famiglia all'aeroporto di Budapest. Il fischietto inglese è stato quasi aggredito dai tifosi della Roma, infuriati per come ha diretto la finale di Europa League, persa dai giallorossi ai rigori contro il Siviglia. Alcuni video, pubblicati sui social e che stanno facendo il giro del web, mostrano i momenti di terrore vissuti dal direttore di gara, dalla moglie e dalla giovane figlia, visibilmente spaventata e in lacrime, all'indomani della contestata partita. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE