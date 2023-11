"Stradivari per Vialli", presentato a Milano il concerto in memoria del campione, le immagini

Ricordare il calciatore, ma anche l’uomo: questo l’intento dell’evento “Stradivari per Vialli”, concerto che si terrà il 25 novembre all’Auditorium del Museo del Violino di Cremona in memoria di Gianluca Vialli, icona del calcio italiano, scomparso a gennaio. Vialli, oltre che rappresentare l’Italia calcistica, è stato anche un mecenate della cultura, riportando lo Stradivari Vesuvius 1727 da Londra a Cremona: proprio questo violino, insieme a uno Stradivari del 1730, verrà suonato in un concerto di Bach, presentato a Milano, per ricordare una figura importante per Cremona, per la Lombardia e per lo sport in generale. Fonte video LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it