Stadio Roma, il ceo giallorosso Berardi: «Sarà un impianto per i tifosi e la città»

Il Ceo della Roma: «Abbiamo presentato lo studio di fattibilità quindi a nome della proprietà sono molto orgoglioso di aver presentato questo progetto. Avevamo già detto che avremo presentato qualcosa in questo periodo ed eccoci qua. Voglio anche ringraziare il sindaco Gualtieri e il suo team. Hanno fatto un eccellente lavoro ed è un piacere collaborare con una giunta di questo livello. C’è stato un lavoro di squadra. Oggi abbiamo presentato un’idea di stadio che non sará solo per i tifosi della Roma, ma per la città. Uno stadio che non sarà aperto e vivo solo per le due ore della partita, ma avrà una vita anche durante tutto l’anno. Torniamo a lavorare oggi è solo la prima tappa»