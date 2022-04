Spinazzola è vicino alla fine del calvario: «È andato tutto bene. Sono molto contento. Se rientro prima della fine della stagione? Vediamo, andiamo passo dopo passo. Per adesso non so ancora quando tornerò ad allenarmi con i compagni, andiamo con calma. Ringraziamenti? A tutti loro, a chi mi è stato vicino ma ancora non è finita. Volto pagina, è chiuso un capitolo ne apriamo un altro».