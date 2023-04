Spagna, insulti razzisti a Rüdiger dopo Cadice-Real: il gesto del giocatore

Sui social sono stati pubblicati i video di Antonio Rüdiger al termine di Cadice-Real Madrid sotto la curva mentre viene insultato dai tifosi padroni di casa. L'ex difensore del Chelsea sta per regalare la maglietta ai supporter in trasferta del Real quando si sentono arrivare insulti razzisti dalla tribuna avversaria. Rüdiger reagisce mettendo il dito accanto all'orecchio e invitando gli autori degli insulti in campo, prima di essere portato via da un membro dello staff.