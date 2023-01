Sorteggi Nations League, Italia in semifinale contro la Spagna

Sarà la Spagna l'avversaria dell'Italia nella semifinale della Uefa Nations League. Il match si giocherà giovedì 15 giugno (ore 20.45) a Enschede, mentre l'altra semifinale tra Olanda e Croazia andrà in scena il giorno prima a Rotterdam. La 'finalinà per il terzo posto e la finale sono in programma domenica 18 giugno rispettivamente a Enschede (ore 15) e Rotterdam (ore 20.45). Leggi qui il servizio completo