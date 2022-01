Sofia Goggia: «Dopo 3 giorni di terapie sono a Cortina»

Torna sulle nevi italiane di Cortina d'Ampezzo l'appuntamento con la Coppa del mondo femminile, dove sono in programma una discesa sabato 22 gennaio (ore 10.00) e un supergigante domenica 23 (ore 11.45), con diretta televisiva in entrambe le occasioni su Raisport ed Eurosport, precedute giovedì 20 e venerdì 21 da due discese di prova. Al via della competizione, informa la Fisi, saranno presenti Sofia Goggia, Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Karoline Pichler, Francesca Marsaglia, Nicol Delago e Nadia Delago. Sofia Goggia, sui social, ha detto: «Cortina, ci sono!!! Dopo tre giorni di terapie fisiche in cui ho fatto di tutto, sto bene. Ho avuto dei miglioramenti che, viste le condizioni di lunedì, mai mi sarei aspettata. Il recupero ha sempre Costituito la mia miglior qualità atletica: domani e dopo, con calma , affronterò le prove. Un grazie speciale a Domenico (massaggiatore di Valbrembo) , alla Dott. sa Conforti per i mille laser e per la prontezza con cui mi ha visitata domenica, a Krioplanet di Treviglio e chiaramente alla progressione con il preparatore atletico. Senza il vostro aiuto non sarei qui oggi! Essere qui a Cortina non è scontato e banale,sono profondamente emozionata di poter scendere sull’Olympia delle Tofane nuovamente !!»