Siviglia-Roma, la gaffe Rai sull'inno della Roma: il dettaglio che non è sfuggito ai tifosi prima della finale

La finale di UEFA Europa League tra Siviglia e Roma ha avuto un esito estremamente negativo per i giallorossi, che sono stati sconfitti ai rigori dalla squadra spagnola. Durante la trasmissione del match in diretta su Rai Uno, molti hanno notato un errore significativo commesso dalla Rai riguardante l'inno della squadra romana. Ma quale potrebbe essere stato l'errore commesso dalla tv pubblica? Cosa avranno mai sbagliato? E, soprattutto, perché è stato tanto apprezzato un gesto compiuto dall'eterno capitano giallorosso, Francesco Totti? Andiamo a scoprire insieme tutto ciò che è successo. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB