Sinner a Mattarella: «Importante non è vincere ma sentirci liberi giocare»

"Siamo tutti ragazzi normali, e questo è una cosa bella e importante per tutta la nazione. Abbiamo giocato un ottimo tennis ma la cosa importante non è solo vincere, è sentirci liberi in campo": lo ha detto Jannik Sinner nell'incontro in Quirinale con il capo dello Stato della squadra azzurra vincitrice della Coppa Davis. "La cosa importante è essere felici di ridere anche quando le cose non vanno benissimo. Questa coppa - ha aggiunto Sinner visibilmente emozionato - ci ha dato molte emozioni". "Adesso ci sono le Olimpiadi - ha concluso - sono molto importanti, ognuno cercherà di dare il meglio di sé".