Sinner-Dimitrov, finale attesissima a Miami

Jannik Sinner è pronto a sfidare Grigor Dimitrov nella finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami. Se l'altoatesino riuscirà a imporsi sul bulgaro nell'ultimo atto di questa sera, diventerà il numero 2 al mondo, scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per Sinner sarà la quarta sfida in carriera a Dimitrov, con l'azzurro avanti per 2-1 nei precedenti. Domani prenderà invece il via la stagione sulla terra rossa, con Matteo Berrettini che esordirà nel torneo di Marrakech, in Marocco, e Lorenzo Musetti che si presenta tra i favoriti del torneo di Estoril, in Portogallo.