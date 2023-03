Sindaco Napoli a cittadini: «In caso di scudetto evitate di dipingere tutto d'azzurro»

"Evitate di dipingere di azzurro la città. Non posso vedere che monumenti e piazze città vengano dipinte di azzurro, è vandalismo, non tifo". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso della conferenza stampa in Prefettura, in riferimento a una possibile festa scudetto. (LaPresse)