SIC, il film su Marco Simoncelli al cinema

Il sogno, fin da bambino, di diventare «World Champion». Ma anche i riccioli, la simpatia, l'esuberanza. C'è tutto Marco Simoncelli in «SIC», documentario Sky Original prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe con la regia di Alice Filippi, che sarà distribuito come uscita evento al cinema da Nexo Digital solo il 28 e 29 dicembre. A 10 anni dalla scomparsa avvenuta il 23 ottobre 2011 durante il Gran premio della Malesia, «SIC» racconta gli anni dal 2006 al 2008, quelli più difficili per il Simoncelli pilota, nella rincorsa al titolo mondiale nella 250 conquistato, per uno scherzo del destino, proprio in Malesia. Ma soprattutto è un omaggio a un ragazzo allegro e scanzonato sempre pronto a divertirsi e a divertire. Un racconto che passa dalle immagini storiche di quelle stagioni, ma anche attraverso i ricordi di chi quegli anni li ha vissuti vicino a Simoncelli: dal padre Paolo alla fidanzata Kate Fretti, fino all'idolo e amico Valentino Rossi passando per il rivale Alvaro Bautista e per chi faceva parte della sua squadra (il capo tecnico Aligi Deganello, il meccanico Sanzio «Malabrocca» Raffaelli, l'allora direttore gestione sportiva gruppo Piaggio Giampiero Sacchi) e tanti altri. Ognuno di loro descrive un tratto, svela un ricordo, fissa un momento di Marco Simoncelli e della sua vita, rendendo il docufilm un racconto unico, intenso, positivo. «La cosa più difficile è stata convincere la mamma di Marco, ma poi ha visto cosa è uscito e le è piaciuto tanto», ha raccontato papà Paolo, durante la presentazione a Milano. «In quel periodo c'erano tante persone importanti che hanno aiutato Marco, come Giampiero Sacchi. Siamo felici di aver permesso questa cosa, spero che abbia successo e che così Marco continui a vivere un pò di più», ha aggiunto commosso.