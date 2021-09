Serie A: Inter a valanga sul Bologna, stasera il big-match Juventus-Milan

L'Inter dimentica il Real Madrid e travolge il Bologna nell'anticipo del sabato del quarto turno di serie A. 6-1 per i nerazzurri di Simone Inzaghi che si portano momentaneamente in vetta alla classifica. Sempre ieri vittorie per Fiorentina 2-1 sul campo del Genoa e per l'Atalanta 1-0 nella gara serale sul campo della Salernitana. Oggi si riprende alle 12.30 com Empoli-Sampdoria. Poi nel pomeriggio tra la altre Verona-Roma e Lazio-Cagliari. In serata il big match Juve-Milan con i bianconeri a caccia della prima vittoria in campionato. Domani a chiudere il turno Udinese-Napoli