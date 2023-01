Serie A, vittorie per Atalanta, Lazio e Roma

Vittorie per Atalanta, Roma e Lazio nella domenica di Serie A. Nerazzurri straripanti, 8-2 alla Salernitana con doppietta di Lookman e uno straordinario Hojlund. Lazio 2-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma Sarri perde di nuovo Ciro Immobile a causa di un infortunio muscolare. Stesso risultato per la Roma, che nel posticipo supera la Fiorentina con una doppietta di Paulo Dybala. Le tre squadre sono appaiate al quinto posto con 34 punti. Negli altri match di giornata vittorie in trasferta per lo Spezia contro il Torino e per il Bologna a Udine.Stasera chiude il turno Empoli-Samp.