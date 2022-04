Serie A, tre anticipi: Inter a San Siro col Verona

Sabato di campionato con tre anticipi della 32esima giornata. Alle 18 l'inter aspetta il Verona a San Siro per accorciare sul Milan capolista a + 4 ma con la sqaudra di Inzaghi con una partita in meno. Il tecnico recupera De Vrij ma deve fare a meno dello squalificato Lautaro Martinez, in pole position Correa. Alle 20.45 la Juve è di scena a Cagliari per consolidare il quarto posto. Apre il programma Empoli-Spezia alle 15. Tra le gare di domani il Napoli alle 15 riceve la Fiorentina, il Sassuolo l'Atalanta e il Venezia l'Udinese. All'ora di pranzo si giocherà Genoa-Lazio, nel posticipo il Milan fa visita al Toro. Alle 18 la Roma riceve la Salernitana, chiude il turno lunedi sera Bologna Sampdoria (Lapresse)

Segui tutte le partite in diretta