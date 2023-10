Serie A, stasera Milan-Juve

Riparte con il piede giusto dopo la sosta la Lazio di Sarri. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo ko 2-0 nella gara valida per la nona giornata di serie A. Per i biancocelesti le reti di Felipe Anderson e Luis Alberto. Grazie a questa vittoria, la Lazio sale al sesto posto con 13 punti. Stasera alle 20.45 il big-match di San Siro Milan-Juventus. Pioli senza Maignan e Theo Hernandez. Allegri senza Chiesa: ballottaggio Kean-Milik per il posto in attacco di fianco a Vlahovic. I rossoneri tenteranno di tornare in testa alla classifica, dove da ieri c'è l'Inter, grazie al successo sul Torino per 3-0.

Segui Milan-Juve in diretta