Serie A, stasera il big match Roma-Milan

(Lapresse) Due gli anticipi del sabato della 32esima giornata di Serie A. Alle 18 il big match dell'Olimpico tra Roma e Milan, con in palio il quarto posto. Mourinho e Pioli, entrambi a 56 punti, si sfidano in uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Alle 20.45 Torino-Atalanta. Posticipato a domani alle 15 Napoli-Salernitana, che potrebbe regalare matematicamente lo scudetto agli azzurri, se la Lazio non batterà l'Inter a San Siro. Ieri successo del Lecce per 1-0 sull'Udinese e del Monza per 2-0 sullo Spezia.