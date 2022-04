Serie A, solo un pari per la Juve col Bologna

Dopo il Milan, il Bologna riesce nell'impresa di bloccare sul pari anche la Juventus, rischiando addirittura l'impresa. Ieri sera, all'Allianz Stadium, i bianconeri non sono andati oltre l'1-1. Felsinei in vantaggio con Arnautovic fino al 95', quando Vlahovic ha riacciuffato il pari. La Juve perde così due punti da Milan e Inter. Pareggio per 1-1 anche tra Lazio e Torino all'Olimpico. Nel match pomeridiani, Cagliari-Sassuolo 1-0, Sampdoria-Salernitana 1-2, Udinese-Empoli 4-1, Fiorentina-Venezia 1-0. Domani il turno si chiude con il big match Napoli-Roma.