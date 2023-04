Serie A, scatto Champions Roma, 3-0 all'Udinese

Con i gol di Bove, Pellegrini e Abraham, la Roma ha battutto l'Udinese 3-0 nel posticipo domenicale della 30esima di Serie A, consolidando il proprio piazzamento in zona Champions, complici il ko dell'Inter col Monza e la frenata del Milan a Bologna. Giallorossi terzi in classifica, con 5 punti di vantaggio sui nerazzurri, quinti. Battuta d'arresto in chiave europea per la Juventus, sconfitta 1-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo: decisiva la rete di Defrel. Negli altri match di ieri, pareggi 1-1 tra Lecce e Sampdoria e tra Torino e Salernitana. Stasera si chiude il turno con Fiorentina-Atalanta.