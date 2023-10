Serie A, Pulisic regala il primato al Milan

(Lapresse) Succede di tutto nel finale di Genoa-Milan, ultimo anticipo del sabato di Serie A. Prima l'1-0 di Pulisic all'87esimo poi l'espulsione del portiere rossonero Maignan e l'attaccante Giroud che va in porta e salva il risultato. I rossoneri portano a casa i tre punti e balzano in testa alla classifica da soli, sfruttando il 2-2 dell'Inter con il Bologna. Due punti sotto c'è la Juventus, che ha battuto 2-0 il Torino nel derby della Mole. Stasera in campo Napoli-Fiorentina, chi vince acciuffa i bianconeri al terzo posto.