Serie A, Pioli loda Mihajlovic alla vigilia di Milan-Bologna

Stefano Pioli parla alla vigilia della sfida tra Milan e Bologna, posticipo della 31esima di Serie A. Il tecnico del milan si è detto dispiaciuto di non poter trovare in panchina Mihajlovic: "Ma, sono sicuro, che presto lo ritrovero': ha dimostrato di saper volare sopra la paura e le difficolta", ha detto Pioli. l'allenatore serbo si trova in ospedale per sottoporsi a cure per un possibile ritorno della leucemia che lo ha colpito tre anni fa. Ieri le vittorie di Lazio, Torino e Spezia rispettivamente contro Sassuolo, Salernitana e Venezia nei tre anticipi. Oggi alle 15 la sfida tra Atalanta e Napoli, poi alle 2045 il big match Juventus Inter. (Lapresse)