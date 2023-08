Serie A, oggi in campo Milan, Roma e Atalanta

(Lapresse) Al via oggi con le prime quattro partite la seconda giornata di Serie A di calcio. Il programma si apre alle 18:30 con l'Atalanta a Frosinone alla ricerca del secondo successo dopo il 2-0 contro il Sassuolo. Allo stesso orario si giocherà Monza-Empoli. In serata invece, scenderanno in campo il Milan e la Roma. I rossoneri di Pioli affrontano in casa il Torino, mentre i giallorossi sono impegnati al Bentegodi contro il Verona: in attacco per Mourinho ancora la coppia Dybala-Belotti, ma è in corso il blitz di proprietà e direttore sportivo a Londra per Romelu Lukaku, con i Blues che hanno aperto al prestito dell'attaccante belga.