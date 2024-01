Serie A, oggi 4 gare: Inter capolista in trasferta a Monza

Oggi si apre il girone di ritorno in serie A . Si comincia alla 15 con la sfida di Marassi tra Genoa e Torino e il derby campano Napoli-Salernitana. "Il ritiro ci ha fatto bene, il ko con i granata è stata colpa mia", ha dichiarato alla vigilia il tecnico degli azzurri Mazzarri. Alle 18 lo scontro salvezza tra Empoli e Verona, in serata l'Inter capolista in trasferta a Monza. Nerazzurri a caccia dei tre punti che li riporterebbe a +5 sulla Juventus, in campo martedì sera allo Stadium con il Sassuolo. Domani alle 20 e 45 il big match tra Milan e Roma, reduci dalle eliminazioni in Coppa Italia. Mourinho senza Dybala e con la panchina in blico in caso di sconfitta a San Siro.