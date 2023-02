Serie A, Napoli vince ancora: 2-0 al Sassuolo

Continua la marcia inarrestabile del Napoli capolista. Gli azzurri si sono imposti 2-0 in casa del Sassuolo nel match che ha aperto la 23ma di serie A. In gol Kvaratskhelia e Osimhen. La squadra di Spalletti è sempre più al comando della classifica, con 18 punti di vntaggio sull'Inter, in campo stasera alle 20.45 contro l'Udinese. A San Siro titolari Lukaku e Brozovic, che torna dopo l'infortunio con la fascia da capitano al braccio. Nel pomeriggio, alle 15, ci sarà Sampdoria-Bologna e alle 18 Monza-Milan, il derby del cuore di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.