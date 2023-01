Serie A, Napoli sempre più in alto

Con un gol di Giovanni Simeone a meno di cinque minuti dalla fine, il Napoli ha battuto la Roma per 2-1 nel big match della 20esima giornata di Serie A. Aveva aperto le marcature Osimhen nel primo tempo, poi il pareggio di El Shaarawy al 75esimo prima della decisiva rete del Cholito. Partenopei sempre più padroni della classifica, ora il vantaggio sulla seconda, cioè l'Inter, è di 13 punti. Nella domenica di Serie A anche pesanti sconfitte in casa per Milan (2-5 contro il Sassuolo) e Juventus, 0-2 contro il Monza. 1-1 tra Fiorentina e Lazio. Stasera Udinese-Verona.