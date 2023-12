Serie A, Napoli-Monza apre 18mo turno

(Lapresse) Prima della fine dell'anno torna in campo la serie A con le partite del 18mo turno. Ad aprire le danze alle 18.30 Napoli-Monza e Fiorentina-Torino. Alle 20.45 Lazio-Frosinone e la trasferta a Marassi della capolista Inter contro il Genoa. Si giocheranno invece domani tutte le altre sfide: spiccano Milan-Sassuolo e il match serale dello Stadium tra Juventus e Roma. I bianconeri, in avanti, dovrebbero riproporre la coppia Vlahovic-Chiesa. Mourinho ritrova Dybala dopo l'infortunio. l'argentino, grande ex, potrebbe partire titolare al fianco di Lukaku.