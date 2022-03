Serie A: Napoli ko 0-1, il Milan torna in vetta alla classifica

Al Milan basta un gol di Olvieri Giroud per aggiudicarsi la sfida-scudetto contro il Napoli, al Maradona, e volare in testa alla classifica. I rossoneri tornano a +2 sull’Inter, che ha sempre una partita da recuperare. Il Napoli scivola invece al terzo posto, a meno uno dai nerazzurri e a +4 sulla Juventus, che ieri ha battuto 1-0 lo Spezia. Negli altri match della domenica, il Sassuolo si è imposto per 4-1 sul campo del Venezia. La Fiorentina fermata in casa 1-1 dal Verona, Genoa-Empoli e Bologna-Torino finiscono entrambe 0-0.