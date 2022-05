Serie A, ultima giornata: Milan e Inter si giocano lo scudetto

(Lapresse) Oggi si decide lo scudetto. Nell'ultima giornata di Serie A Milan e Inter, separate da due punti, si contendono il titolo. Ai rossoneri, impegnati a Reggio Emilia contro il Sassuolo, basta un pareggio per conquistare il 19esimo scudetto. I nerazzurri, invece, ospitano la Sampdoria. Devono vincere e sperare nella sconfitta dei cugini. Ieri la Fiorentina ha ottenuto la qualificazione in Conference League superando 2-0 la Juventus. Atalanta fuori dall'Europa dopo la sconfitta interna per 1-0 contro l'Empoli. 3-3 all'Olimpico tra Lazio e Verona, un punto che consente ai biancocelesti di chiudere il campionato al quinto posto, a +1 sulla Roma.

Scudetto, è il giorno. Bergomi: «L'Inter deve sperare in un miracolo, non era facile senza Hakimi e Lukaku»