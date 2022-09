Serie A, negli anticipi vincono Milan, Inter e Napoli

Non sbagliano le big negli anticipi della sesta di serie A, ma vittorie sofferte per Milan, Inter e Napoli. I rossoneri - in dieci per tutto il secondo tempo per il doppio giallo a Leao - passano a Marassi, con la Sampdoria per 2-1. Avanti con Messias, i blucerchiati pareggiano con Djuricic. Decide poi un rigore di Giroud. I nerazzurri battono 1-0 il Torino grazie a una rete di Brozovic all'89mo. E allo stesso minuto è arrivato il oil di Raspadori che ha regalato ai partenopei il successo 1-0 al Maradona con lo Spezia. Oggi alle 12:30 contro la Cremonese l'Atalanta proverà a riconquistare la testa della classifica. La Juventus impegnata in serata, in casa con la Salernitana. (LaPresse)