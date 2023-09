Serie A, Milan batte Roma 2-1: rossoneri a punteggio pieno

Tre su tre per il Milan che passa 2-1 all'Olimpico con la Roma e rimane a punteggio pieno. Un rigore di Giroud e Leao nel primo tempo lanciano i rossoneri, che dal 60mo rimangono in 10 per il doppio giallo a Tomori. Nel recupero il gol della bandiera di Spinazzola. Debutto in giallorosso per Lukaku, entrato negli ultimi 20 minuti. Furioso Mourinho per il penalty contro, lo Special One in silenzio a fine gara. Nell'altro anticipo della terza di serie A il Sassuolo ha battuto il Verona 3-1, trascinato da capitan Berardi, autore di una doppietta. Oggi altre tre partite, spicca il match serale del Maradona tra Napoli e Lazio.