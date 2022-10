Serie A, la Roma sale al quarto posto

La Roma espugna Marassi e batte la Sampdoria con un gol di Pellegrini al 9' su rigore, nel posticipo della decima giornata di serie A. I giallorossi conquistano così i tre punti e si issano al quarto posto da soli a quota 22. In campo ieri sera anche Lecce-Fiorentina, che si chiude sul pareggio 1-1 . I padroni di casa hanno chiuso in dieci uomini per l'espulsione di Gallo nel finale. In classifica il Lecce sale a 8 punti, la Fiorentina raggiunge quota 10 e aggancia Salernitana e Monza. (LaPresse)